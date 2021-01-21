Лыжи. Кубок мира. Эстафета. Кирпиченко, Непряева, Нечаевская, Истомина бегут за Россию

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Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти пройдет женская эстафета.

Лыжные гонки

Кубок мира

Лахти, Финляндия

Женщины

Эстафета

Начало – в 11:30 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Eurosport 2.

Старт-лист

1. Россия-1 (Яна Кирпиченко, Наталья Непряева, Анна Нечаевская, Мария Истомина)

2. США (Рози Бреннан, Джесси Диггинс, София Лаукли, Кейтлин Паттерсон)

3. Швеция (Шарлотте Калла, Эмма Рибом, Ловиса Мудиг, Эбба Андерссон)

4. Норвегия (Тириль Венг, Тереза Йохауг, Хелене Марие Фоссесхолм, Хайди Венг)

5. Финляндия-1 (Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски)

6. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Виктория Карл, Пиа Финк)

10. Россия-2 (Наталья Мекрюкова, Лилия Васильева, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова)

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