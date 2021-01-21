Лыжи. Кубок мира. Эстафета. Кирпиченко, Непряева, Нечаевская, Истомина бегут за Россию

Сегодня на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Лахти пройдет женская эстафета.

Лыжные гонки

мира

Лахти, Финляндия

Женщины

Эстафета

Начало – в 11:30 по московскому времени. Трансляция – Матч ТВ, Eurosport 2.

Старт-лист

1. Россия-1 (Яна Кирпиченко, , Анна Нечаевская, Мария Истомина)

2. США (Рози Бреннан, Джесси Диггинс, София Лаукли, Кейтлин Паттерсон)

3. Швеция ( , Эмма Рибом, Ловиса Мудиг, Эбба Андерссон)

4. Норвегия (Тириль Венг, , Хелене Марие Фоссесхолм, )

5. Финляндия-1 (Йоханна Матинтало, Кертту Нисканен, Лаура Мононен, Криста Пярмякоски)

6. Германия (Лаура Гиммлер, Катарина Хенниг, Виктория Карл, Пиа Финк)

10. Россия-2 (Наталья Мекрюкова, Лилия Васильева, Екатерина Смирнова, Алия Иксанова)