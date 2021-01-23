Срыв Большунова в эстафете на Кубке мира: главное о скандале с лидером сборной России

Российский лыжник Александр Большунов получил дисквалификацию за неспортивное поведение в эстафете на этапе Кубка мира в финском Лахти.

Мы собрали самые важные новости о главном эпизоде дня в лыжных гонках.

1. Большунов бежал заключительный этап в первой сборной России. На финиш он вышел вместе с Мяки. Финн подрезал Александра, из-за чего россиянин сначала замахнулся на него палкой во время гонки, а после финиша врезался в Мяки.

2. Судьи разобрали эпизод. Главная претензия – к движению палкой в гонке: жюри показалось, что Большунов ударил Мяки. Как итог – дисквалификация.

3. С Большуновым в одной команде бежали Алексей Червоткин, Евгений Белов и Денис Спицов. К ним санкции не применяли, но штраф Александра затронул и их. При этом дисквалификация лидера Кубка мира распространяется только на эту эстафету. Бронза перешла второй команде России с финишером Сергеем Устюговым.

4. Тренер Юрий Бородавко встал на сторону ученика, хотя эпизод на тот момент не видел: «Если разбираться, фактически финский спортсмен Большунова «загнал».

5. Йони Мяки считает, что на финишной прямой действовал по правилам. Россиянин перед ним так и не извинился за всплеск эмоций после финиша.

6. Российская сторона подаст апелляцию в комитет по контролю за соблюдением правил. Елене Вяльбе пока не удалось отстоять Александра. Санкций от ФЛГР для лидера сборной не предусмотрено.

7. Бывшие звезды сборной Александр Легков и Алексей Петухов с пониманием отнеслись к поведению Большунова. Легков списал все на эмоции, а Петухов считает такую реакцию нормальным ответом на нечестные действия финна.

8. Отец лыжника Александр Большунов-старший назвал соперников сына негодяями, а их нечестные приемы – скотством.

9. Норвежцы не остались в стороне: Эмиль Иверсен, сделавший в Лахти победный дубль, призвал Большунова поработать над собой и признался, что видел такое поведение только на вечеринках. Тренер Эйрик Мюр Носсум сравнил лыжи с MMA.

Психоз Большунова в эстафете: замахнулся на финна палкой на последних метрах, а после финиша протаранил в спину