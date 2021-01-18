Золото и слезы Логинова, Олимпиаду в Токио могут отменить или провести без зрителей, «Барса» бьется за Месси и воюет с Сетьеном, скандальная драка в МХЛ и другие новости

1. Есть долгожданная победа в биатлоне – Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира, несмотря на падение, сломанную палку и проблемы с винтовкой. На церемонии награждения Александр не сдержал слез, посвятив свой триумф недавно скончавшемуся отцу.

2. Власти Японии решили отменить Олимпиаду в Токио из-за коронавируса. Официально пока говорят, что окончательное решение еще не принято. МОК и МПК также уверяют, что все идет по плану. Есть вариант, что Игры проведут без зрителей.

3. Дисквалификация Месси оставлена в силе – апелляция «Барселоны» была отклонена. Лео не сыграет с «Эйбаром», а ведь Суарес уже и так догнал его в списке бомбардиров. Также каталонский клуб продолжает разборки с Кике Сетьеном, который через суд требует компенсацию – четыре миллиона евро. Может, хотя бы новый президент разберется в этой ситуации?

4. МХЛ напомнила о себе скандалом на матче между молодежными командами Омска и Новокузнецка. Игрок «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов ударил соперника головой об лед, пострадавший Демид Паничкин потерял сознание. Позже у него была диагностирована черепно-мозговая травма. Давыдов извинился, но это не помогло – его дисквалифицировали на 4 матча, а «Кузнецкие Медведи» отказались выходить на второй матч.

5. Андрей Назаров призвал КХЛ дисквалифицировать тренеров Заварухина и Ковалева, лайкнувших пост Панарина в поддержку Навального. Федор Тютин напомнил ему о понятии гражданской позиции. На Артемия набросились заслуженные ветераны Михайлов и Плющев, но всю эту кампанию против звезды «Рейнджерс» осудил Роман Людучин.

6. В 18-м туре Бундеслиги менхенгладбахская «Боруссия» обыграла дортмундскую, впервые за 25 лет забив четыре гола. У Холанда дубль и очередное бомбардирское достижение, но в этот раз не помогло.

7. Дастин Порье оказался чуть тяжелее Конора Макгрегора на взвешивании турнира UFC 257.

8. Бывший спортивный директор ЦСКА Авалу Шамханов обвинил «Спартак» в попытке организовать договорняк с армейцами в 98-м. По его словам, в том же году игра красно-белых с «Торпедо» также была договорной. Экс-директор «Спартака» Заварзин в недоумении, Егор Титов вообще отказался что-то комментировать.

9. В сети появилось письмо о намерении «Тамбова» сняться с участия в РПЛ. В клубе все отрицают, но футболисты уже обращаются в ФИФА и РФС по поводу долгов, а только-только назначенный президентом Валерий Оганесян команду покинул.

10. В Евролиге ЦСКА уступил «Фенербахче», все результаты – здесь.

11. Профсоюз парикмахеров Нидерландов раскритиковал Промеса и Лабьяда за празднование гола в стиле стрижки.

12. Роналду, Левандовски и Мбаппе вошли в состав команды года FIFA 21, а Месси – нет.

13. Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА. Оказывается, никаких разногласий с руководством у него и не было.

14. У Зинедина Зидана выявлен коронавирус. Игру с «Алавесом» пропустит не только он, но и несколько лидеров «Реала», а Эдегор уезжает в аренду в «Арсенал».

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