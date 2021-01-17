Кубок мира. Масс-старт. Братья Бо, Лагрейд, Логинов, Елисеев, Латыпов, Гараничев выступят в гонке

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24 января в Антхольце на седьмом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт. Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев

Дата проведения
24 января, 16.45
Онлайн гонки

Этап 7, Антхольц, Италия. Масс-старт

Стартовый лист

1  Йоханнес Бо
2  Стурла Хольм Лагрейд
3  Тарьей Бо
4  Йоханнес Дале
5  Себастьян Самуэльссон
6  Кентен Фийон-Майе
7  Эмильен Жакелен
8  Мартин Понсилуома
9  Лукас Хофер
10  Яков Фак
11  Ветле Шостад Кристиансен
12  Арнд Пайффер
13  Бенедикт Долль
14  Эрик Лессер
15  Фабьен Клод
16  Беньямин Вегер
17  Александр Логинов
18  Симон Дестье
19  Симон Эдер
20  Матвей Елисеев
21  Антонин Гигонна
22  Эрленд Овренг Бьонтегорд
23  Эдуард Латыпов
24  Феликс Ляйтнер
25  Давид Коматц
26  Антон Дудченко
27  Дидье Бьона
28  Евгений Гараничев
29  Роман Реес
30  Жереми Финелю

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