Кубок мира. Масс-старт. Братья Бо, Лагрейд, Логинов, Елисеев, Латыпов, Гараничев выступят в гонке

24 января в Антхольце на седьмом этапе Кубка мира по биатлону пройдет мужской масс-старт. Россию представят Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов и Евгений Гараничев.
- Дата проведения
- 24 января, 16.45
Этап 7, Антхольц, Италия. Масс-старт
Стартовый лист
|1
|Йоханнес Бо
|2
|Стурла Хольм Лагрейд
|3
|Тарьей Бо
|4
|Йоханнес Дале
|5
|Себастьян Самуэльссон
|6
|Кентен Фийон-Майе
|7
|Эмильен Жакелен
|8
|Мартин Понсилуома
|9
|Лукас Хофер
|10
|Яков Фак
|11
|Ветле Шостад Кристиансен
|12
|Арнд Пайффер
|13
|Бенедикт Долль
|14
|Эрик Лессер
|15
|Фабьен Клод
|16
|Беньямин Вегер
|17
|Александр Логинов
|18
|Симон Дестье
|19
|Симон Эдер
|20
|Матвей Елисеев
|21
|Антонин Гигонна
|22
|Эрленд Овренг Бьонтегорд
|23
|Эдуард Латыпов
|24
|Феликс Ляйтнер
|25
|Давид Коматц
|26
|Антон Дудченко
|27
|Дидье Бьона
|28
|Евгений Гараничев
|29
|Роман Реес
|30
|Жереми Финелю