Тренер сборной Норвегии о поведении Большунова: «Я в шоке. Мы занимаемся лыжными гонками, а не ММА или боевыми единоборствами»

Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум и норвежские лыжники Эмиль Иверсен и Пол Гульберг прокомментировали эпизод с участием Александра Большунова, где россиянин сбил с ног финна Йона Мяки после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

«Я в шоке от его поведения. Мы занимаемся лыжными гонками, а не ММА или боевыми единоборствами. Такого я никогда не видел в лыжных гонках и надеюсь, никогда не увижу снова.

Такое нападение на людей должно иметь последствия. Надеюсь, FIS скажет свое слово очень скоро», – сказал Носсум.

«Как раз об этом я говорил вчера. Сегодня он перешел границу. Ему стоит пройтись немного, подышать», – отметил Иверсен.

«Сначала ему помешали на финишной прямой, но то, что случилось после этого, совершенно непростительно. Я был ошеломлен, не верится, что такое произошло. Я в шоке», – заявил Гульберг.

Большунов сбил финского лыжника после финиша эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти. На последних метрах Александр замахнулся на соперника палкой