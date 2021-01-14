Чемпионат мира. Второй этап. Россия бьется со Швецией за выход из группы, Словения и Египет сыграли вничью, другие матчи

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Сегодня на мужском чемпионате мира по гандболу проходят решающие матчи второго группового этапа в группах III и IV.

России для выхода в четвертьфинал необходима победа в игре против Швеции.

Чемпионат мира по гандболу

Мужчины

Египет

Второй групповой этап

Группа IV

Каир

РоссияШвеция – 22.30 (время московское)

Беларусь – Северная Македония – 30:26 (14:14)

Словения – Египет –  25:25 (12:8)

Положение в группе: Египет – 7 очков (5 игр), Швеция – 6 (4), Словения – 6 (5), Россия – 5 (4), Беларусь – 4 (5), Северная Македония – 0 (5). 

Группа III

Гиза

Алжир – Швейцария – 24:27 (13:15)

Исландия – Норвегия – 33:35 (18:18)

Португалия – Франция – 22.30

Положение в группе: Франция – 8 очков (4 игры), Норвегия – 8 (5), Португалия – 6 (4), Швейцария – 4 (5), Исландия – 2 (5), Алжир – 0 (5).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/4 финала.

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