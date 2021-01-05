Норвежец Иверсен о победе в эстафете: «Россия всех громила, а сейчас вернулись мы. Четыре хороших этапа – и мы просто ссым на всех остальных»

Норвежский лыжник прокомментировал победу сборной в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.

Вторая сборная России заняла третье место, первая сборная была дисквалифицирована из-за неспортивного поведения Александра Большунова.

Норвежцы выиграли все четыре гонки на этапе в Лахти, в личных гонках они заняли все призовые места.

«Сегодня в отсутствие мы подобрали состав так, чтобы быстро бежать на всех этапах. Мы изматывали, изматывали и изматывали соперников. Здорово, что мы можем победить таким способом тоже.

Россия всех громила, а сейчас вернулись мы. И показали, что тоже не так уж плохи. Прекрасное чувство. Четыре хороших этапа – и мы просто ссым на всех остальных», – сказал Иверсен.

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