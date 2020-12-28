Трусова лайкнула комментарий о Тутберидзе. Тренера назвали «херовой абьюзершей» и написали, что она лжет и травит детей

Российская фигуристка лайкнула комментарий в инстаграме, в котором тренера назвали «херовой абьюзершой» и написали, что она лжет и травит детей.

Аккаунт fk_loverussia выложил видео, на котором Тутберидзе помогает Трусовой удобнее сесть на бортик. Видео подписали: «Когда говорят, что Этери Георгиевна тиран. #этеригеоргиевнамама».

Одна из болельщиц ответила в комментарии: «А потом эта «мама» публично лжет, травит детей, когда они уходят, офигенная мать. Абьюзерша херова, а не мама».

Трусова лайкнула этот комментарий.

Весной 2020-го Трусова перешла от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.