Елена Вяльбе: «Большунов не бил финна, он бил по снегу. Да, въехал, наверное, специально, но это нервы»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) рассказала, что федерация не будет наказывать за поведение на финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти.

– С какого перепуга? Я его понимаю на сто процентов. Потому что невозможно все время быть на нервах.

Я знаю, что нас везде и всюду во всем обвиняют. Но когда мы начинаем рассматривать одну и ту же ситуацию между Россией и другими спортсменами, то к нам санкции обязательны, а к другим – нет. Правила написали, а читаем их так, как удобно в данный момент.

– Если хотя бы не строгий выговор, но хотя бы обсудить ситуацию же нужно?

– Мы с ним поговорили. Саша прекрасно понимает, что руки распускать нельзя.

Но он не бил этого спортсмена. Он бил по снегу. Сделали какой-то фурор, что он как будто его чуть ли не убил.

А то что было после финиша, то я несколько раз посмотрела видео. Он просто въехал в него. Не стал его трогать, бить. Да, въехал, наверное, специально. Но это нервы. Невозможно все это выдержать, – сказала Вяльбе.

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