Елена Вяльбе: «Большунов не бил финна, он бил по снегу. Да, въехал, наверное, специально, но это нервы»

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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что федерация не будет наказывать Александра Большунова за поведение на финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти.

– С какого перепуга? Я его понимаю на сто процентов. Потому что невозможно все время быть на нервах.

Я знаю, что нас везде и всюду во всем обвиняют. Но когда мы начинаем рассматривать одну и ту же ситуацию между Россией и другими спортсменами, то к нам санкции обязательны, а к другим – нет. Правила написали, а читаем их так, как удобно в данный момент.

– Если хотя бы не строгий выговор, но хотя бы обсудить ситуацию же нужно?

– Мы с ним поговорили. Саша прекрасно понимает, что руки распускать нельзя.

Но он не бил этого спортсмена. Он бил по снегу. Сделали какой-то фурор, что он как будто его чуть ли не убил.

А то что было после финиша, то я несколько раз посмотрела видео. Он просто въехал в него. Не стал его трогать, бить. Да, въехал, наверное, специально. Но это нервы. Невозможно все это выдержать, – сказала Вяльбе.

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