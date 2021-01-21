«Спартак» согласовал контракт с Промесом на 2,7 млн евро за сезон до 2024 года

«Спартак» и вингер «Аякса» согласовали условиях личного контракта, утверждает Sport24.

По информации журналиста Дмитрия Егорова, соглашение будет рассчитано на 3,5 года.

Нидерландец будет получать в московском клубе 2,7 млн евро за сезон плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что Промес может перейти в «Спартак» из примерно за 12 млн евро.

Вингер выступал за «Спартак» в 2014-2018 годах, провел 135 матчей, забил 66 голов и отдал 33 результативных паса.

В этом сезоне футболист провел за «Аякс» 18 матчей в чемпионате и забил 6 мячей. Его полную статистику можно найти здесь.

Похоже, Промес все ближе к «Спартаку». Каким он запомнился в Москве?