Депутат из Беларуси о переносе ЧМ-2021: «Это месть потомкам победителей Второй мировой войны, можно сказать»

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, глава Федерации хоккея Гомельской области Виталий Уткин прокомментировал решение ИИХФ перенести ЧМ-2021 из Минска.

– Я так понимаю, вы не совсем согласны с официальной позицией, что чемпионат перенесли по вопросам безопасности.

– Вопросы безопасности абсолютно другие, мы же понимаем, что выходило на первый план. О чем говорит Тихановская? Разве она о пандемии говорит? Нет, она говорит об абсолютно других вещах, и логику эту проследить трудно.

Сегодня заявляют: «Мы будем выходить на улицу, будем доставлять проблемы. Приедут хоккеисты, возможно, мы будем блокировать дороги, чтобы они не ездили. Поэтому послушайте нас и не приезжайте». Это звучит абсолютно абсурдно.

В то время, когда официальная государственная линия, все люди, которые за хоккей, говорят: «Послушайте, у нас будет порядок. Вы сегодня видите, что у нас порядок».

Я думаю, что часть населения тех стран, где политики выступали против чемпионата мира в Республике Беларусь, абсолютно не поддерживает точку зрения этих политиков и абсолютно по-другому на них сейчас посмотрели. Что можно выйти абсолютно на другие уровни политического плана и просто сказать, что это месть нам, потомкам победителей Второй мировой войны, за то, что наши деды знамя водрузили над Рейхстагом.

– Как глубоко вы копнули.

– Просто логика. Мы говорим о логике политических движений. Возьмем Škoda. Во время войны, мы знаем, что они как ремонтировали технику немецко-фашистских захватчиков, так и выпускали легкие танки. И 200 танков были поставлены в ряды немецкой армии, которая воевала против белорусского народа.

– Подождите. В те годы многие работали на вермахт, это же не значит, что всех сейчас надо мазать черной краской. И внуки не должны отвечать за дедов.

– Мы не мажем, мы просто проводим ту логику, которая была принята на политической арене. Непонятно то, что люди говорят: «Мы сами будем нарушать», и вместо того, чтобы с нарушителями бороться, их почему-то поддерживают.

И приняли решение о переносе чемпионата мира. Поэтому я провожу логику, которая более параллельна, которая хоть как-то есть на исторических фактах, – приводит слова Уткина белорусская Tribuna.com со ссылкой на телеканал СТВ.