Бронза в биатлонной эстафете, «Аталанта» прибила «Милан», ассисты Головина, конфликт Большунова с норвежцами, обмен Дюбуа в «Виннипег» и другие новости утра

1. 🥉 Россия выиграла бронзу в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Антхольце, победила Франция. Александр Логинов был вынужден бежать штрафной круг на третьем этапе, чисто отстреляв на лежке, но на стойке допустив три промаха.

Это первый подиум мужской биатлонной сборной России почти за два года.

Французская биатлонистка Жюлия Симон выиграла масс-старт. Россиянка Светлана Миронова финишировала 6-й.

Кроме того, Куклина и Гараничев вошли в состав сборной России на чемпионат Европы по биатлону в польских Душниках-Здруй.

2. «Аталанта» хлопнула «Милан» на выезде – 3:0. Для «россонери» это крупнейшее поражение в Серии А с 2019 года – причем тогда тоже играли с «Аталантой». Алексей Миранчук провел матч в запасе. «Интер» не воспользовался осечкой конкурента и поделил очки с «Удинезе», так что «Милан» выиграл 1-й круг и опережает ближайшего преследователя на 2 очка. Остальные результаты вечера – тут.

3. Норвежские лыжники заняли весь пьедестал почета в скиатлоне на этапе Кубка мира в финском Лахти – победу одержал Эмиль Иверсен. Россиянин Александр Большунов занял пятое место. Перед финишем на одном из заключительных спусков он и Ханс Кристер Холунн упали, норвежец сломал обе палки. По версии Холунна, Большунов сбил его с ног в повороте. Большунов заявил, что «норвежская тактика сработала».

Норвежская лыжница Тереза Йохауг выиграла женскую гонку. Лучшей из россиянок стала Наталья Непряева, финишировавшая 6-й.

4. «Реал» без Зидана разнес «Алавес» (4:1) в 20м туре Ла Лиги. Бензема сделал дубль, Азар забил и отдал, выйдя в старте. Другие результаты – тут.

5. КХЛ. ЦСКА проиграл «Йокериту», «Витязь» уступил «Барысу», «Локомотив» забил 5 голов «Сочи».

6. Кубок Англии. 4-й раунд. «Ман Сити» одолел «Челтенхэм» из 4-й лиги, пропустив первым, «Арсенал» проиграл «Саутгемптону» и вылетел.

7. Полузащитник «Монако» Александр Головин сделал 2 ассиста с угловых, выйдя на замену в матче с «Марселем». Монегаски, уступавшие 0:1, в итоге победили со счетом 3:1.

8. НХЛ. Голы Гаврикова и Григоренко помогли «Коламбусу» обыграть «Тампу», у действующего чемпиона первое поражение в сезоне. Все результаты дня – здесь.

9. Трансферные новости. «Спартаку» интересен правый защитник «Наполи» Малькюи. Пишут, что ЦСКА согласовал аренду Барбозы с «Ниццей», но агент опровергает. Кандидатам в президенты «Барсы» предложили подписать Агуэро и Алабу. Они станут свободными агентами летом. Шансы на переход Мбаппе и Холанда в «Реал» летом очень малы. У клуба почти нет денег на трансферы.

10. «Коламбус» обменял Пьер-Люка Дюбуа в «Виннипег» на Лайне и Рословика. «Виннипег» при этом удержит 26% зарплаты Лайне.

11. НБА. «Бруклин» одолел «Майами», «Филадельфия» обыграла «Детройт» в гостях и другие результаты.

12. Чемпионат Германии. «Байер» проиграл «Вольфсбургу», «РБ Лейпциг» в гостях уступил «Майнцу», «Вердер» разгромил «Герту».

13. Эдин Джеко выведен из состава «Ромы» после конфликта с Фонсекой. Форварда предложили «Вест Хэму».

14. Приоритет «Ливерпуля» – новый контракт ван Дейка, а не Салаха. У защитника будет самая большая зарплата в клубе.

Цитаты дня.

Татьяна Навка о митингах: «Бьют по самой незащищенной аудитории – по молодежи, которая вообще не представляет, что такое жизнь и страна до Путина»

Самюэль Жиго: «Спартак» – народная команда, самый популярный клуб в России. «Зенит» и ЦСКА – наши враги»

Черданцев о зарплатах в России: «Что мешает переехать в Москву баристой? Там жизнь дороже, чем в Чебоксарах»

Менеджер Хабиба – о трансгендере в правительстве США: «Покойся с миром, великая Америка»

Клэбо о победе Иверсена в скиатлоне в Лахти: «Приятно, что мы поставили Большунова на место»

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«Нет оправданий этому скотству». Нагучев о полицейском, ударившем женщину ногой в живот на акции протеста