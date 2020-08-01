Кубок Англии. 4-й раунд. «Арсенал» играет с «Саутгемптоном», «Ман Сити» – с «Челтенхэмом»

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В матче 4-го раунда Кубка Англии «Вулверхэмптон» победил «Чорли» (1:0).

В субботу «Саутгемптон» сыграет с «Арсеналом», «Манчестер Сити» – с «Челтехэмом».

В воскресенье «Челси» примет «Лутон», «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

В понедельник «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Уикомом».

Кубок Англии

4-й раунд

Саутгемптон – Арсенал
Дата проведения
23 января, 15.15, «Сент-Мэрис»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Миллуолл – Бристоль Сити
Дата проведения
23 января, 18.00, «Нью Ден»
превью матча онлайн статистика

 

Вест Хэм – Донкастер
Дата проведения
23 января, 18.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика

 

Шеффилд Юнайтед – Плимут
Дата проведения
23 января, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча онлайн статистика

 

Брайтон – Блэкпул
Дата проведения
23 января, 18.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика

 

Челтенхэм – Манчестер Сити
Дата проведения
23 января, 20.30, «Уэддон Роуд»
превью матча онлайн статистика

 

Челси – Лутон
Дата проведения
24 января, 15.00, «Стэмфорд Бридж»
превью матча онлайн статистика

 

Брентфорд – Лестер
Дата проведения
24 января, 17.30, «Brentford Community Stadium»
превью матча онлайн статистика

 

Фулхэм – Бернли
Дата проведения
24 января, 17.30, «Крэйвен Коттэдж»
превью матча онлайн статистика

 

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль
Дата проведения
24 января, 20.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Эвертон – Шеффилд Уэнсдей
Дата проведения
24 января, 23.00, «Гудисон Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Уиком – Тоттенхэм
Дата проведения
25 января, 22.45, «Адамс Парк»
превью матча онлайн статистика

 

Чорли – Вулверхэмптон 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
22 января, 22.45, «The Chorley Group Victory Park Stadium»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 12 Витинья.
ЧорлиУрвин, Бейнс (Миллер, 84), Холлс, Лэзер, Берч, Томлинсон, Шентон (Хенли, 84), Кэлвли, Холл (Смит, 87), Кардуэлл, Ньюби.
ВулверхэмптонРадди, Хувер, Коуди, Килмен, Аит-Нури, Витинья (Траоре, 69), Дендонкер, Моутинью (Рубен Невеш, 68), Боли, Фабиу Силва, Кутроне (Нету, 68).
Предупреждения:
Томлинсон (36), Коуди (63), Берч (86), Кардуэлл (89).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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