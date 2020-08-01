Кубок Англии. 4-й раунд. «Арсенал» играет с «Саутгемптоном», «Ман Сити» – с «Челтенхэмом»

В матче 4-го раунда Кубка Англии «Вулверхэмптон» победил «Чорли» (1:0).

В субботу «Саутгемптон» сыграет с «Арсеналом», «Манчестер Сити» – с «Челтехэмом».

В воскресенье примет «Лутон», «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

В понедельник «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Уикомом».

4-й раунд

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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