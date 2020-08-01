Кубок Англии. 4-й раунд. «Арсенал» играет с «Саутгемптоном», «Ман Сити» – с «Челтенхэмом»

В матче 4-го раунда Кубка Англии «Вулверхэмптон» победил «Чорли» (1:0).
В субботу «Саутгемптон» сыграет с «Арсеналом», «Манчестер Сити» – с «Челтехэмом».
В воскресенье «Челси» примет «Лутон», «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».
В понедельник «Тоттенхэм» сыграет на выезде с «Уикомом».
4-й раунд
- Дата проведения
- 23 января, 15.15, «Сент-Мэрис»
- Дата проведения
- 23 января, 18.00, «Нью Ден»
- Дата проведения
- 23 января, 18.00, «Олимпийский стадион»
- Дата проведения
- 23 января, 18.00, «Брэмелл Лэйн»
- Дата проведения
- 23 января, 18.00, «Фалмер»
- Дата проведения
- 23 января, 20.30, «Уэддон Роуд»
- Дата проведения
- 24 января, 15.00, «Стэмфорд Бридж»
- Дата проведения
- 24 января, 17.30, «Brentford Community Stadium»
- Дата проведения
- 24 января, 17.30, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 24 января, 20.00, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 24 января, 23.00, «Гудисон Парк»
- Дата проведения
- 25 января, 22.45, «Адамс Парк»
- Дата проведения
- 22 января, 22.45, «The Chorley Group Victory Park Stadium»
- Гол:
- 0:1 – 12 Витинья.
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Чорли –
Урвин, Бейнс (Миллер, 84), Холлс, Лэзер, Берч, Томлинсон, Шентон (Хенли, 84), Кэлвли, Холл (Смит, 87), Кардуэлл, Ньюби.
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Вулверхэмптон –
Радди, Хувер, Коуди, Килмен, Аит-Нури, Витинья (Траоре, 69), Дендонкер, Моутинью (Рубен Невеш, 68), Боли, Фабиу Силва, Кутроне (Нету, 68).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.