«Дело должны завести. Это за гранью». Моссаковский о полицейском, ударившем женщину ногой в живот на акции протеста

Теги телевидение происшествия Михаил Моссаковский Алексей Навальный Политика Матч ТВ ОМОН Футбол

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский выразил недовольство действиями силовиков во время протестной акции, которая вчера прошла в Петербурге.

Сотрудник ППС ударил ногой в живот женщину, пытавшуюся поговорить с сотрудниками полиции, уводящими задержанного.

«Это за гранью. «Фонтанка» сообщает, что на человека, ударившего сотрудника ДПС, уже завели дело. И это правильно. Но должно быть дело заведено и здесь. Так нельзя», – написал Моссаковский.

Говоря о человеке, ударившем сотрудника ДПС, Моссаковский имеет в виду эпизод, случившийся вчера на Сенатской площади в Петербурге. По версии следствия, полицейский обратился к мужчине с просьбой соблюдать правопорядок, после чего получил удар кулаком по лицу.

В протестных акциях приняли участие жители более 60 городов России. На данный момент задержано 3435 человек.

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