«Дело должны завести. Это за гранью». Моссаковский о полицейском, ударившем женщину ногой в живот на акции протеста

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский выразил недовольство действиями силовиков во время протестной акции, которая вчера прошла в Петербурге.
Сотрудник ППС ударил ногой в живот женщину, пытавшуюся поговорить с сотрудниками полиции, уводящими задержанного.
«Это за гранью. «Фонтанка» сообщает, что на человека, ударившего сотрудника ДПС, уже завели дело. И это правильно. Но должно быть дело заведено и здесь. Так нельзя», – написал Моссаковский.
Говоря о человеке, ударившем сотрудника ДПС, Моссаковский имеет в виду эпизод, случившийся вчера на Сенатской площади в Петербурге. По версии следствия, полицейский обратился к мужчине с просьбой соблюдать правопорядок, после чего получил удар кулаком по лицу.
В протестных акциях приняли участие жители более 60 городов России. На данный момент задержано 3435 человек.