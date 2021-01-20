«Дело должны завести. Это за гранью». Моссаковский о полицейском, ударившем женщину ногой в живот на акции протеста

Комментатор Михаил Моссаковский выразил недовольство действиями силовиков во время протестной акции, которая вчера прошла в Петербурге.

Сотрудник ППС ударил ногой в живот женщину, пытавшуюся поговорить с сотрудниками полиции, уводящими задержанного.

«Это за гранью. «Фонтанка» сообщает, что на человека, ударившего сотрудника ДПС, уже завели дело. И это правильно. Но должно быть дело заведено и здесь. Так нельзя», – написал Моссаковский.

Говоря о человеке, ударившем сотрудника ДПС, Моссаковский имеет в виду эпизод, случившийся вчера на Сенатской площади в Петербурге. По версии следствия, полицейский обратился к мужчине с просьбой соблюдать правопорядок, после чего получил удар кулаком по лицу.

В протестных акциях приняли участие жители более 60 городов России. На данный момент задержано 3435 человек.