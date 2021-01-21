Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 1:1. Салах и Гринвуд забили. И текстовый онлайн есть

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В 4-м раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль».

На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча. Также доступен текстовый онлайн.

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 1:1 (перерыв)
Дата проведения
24 января, 20.00, «Олд Траффорд»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 18 Салах, 1:1 – 26 Гринвуд.
Манчестер ЮнайтедХендерсон, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Линделеф, Погба, Мактомини, ван де Бек, Кавани, Гринвуд, Рэшфорд.
ЛиверпульАлиссон, Уильямс, Александер-Арнолд, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Джонс, Тиаго Алькантара, Салах, Фирмино.
Предупреждение:
Фабиньо (42).

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