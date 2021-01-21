Видеотрансляция матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль» – 1:1. Салах и Гринвуд забили. И текстовый онлайн есть

В 4-м раунде Кубка Англии «Манчестер Юнайтед» принимает «Ливерпуль».
На Sports.ru можно посмотреть прямую трансляцию этого матча. Также доступен текстовый онлайн.
- Дата проведения
- 24 января, 20.00, «Олд Траффорд»
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Манчестер Юнайтед –
Хендерсон, Магуайр, Шоу, Уан-Биссака, Линделеф, Погба, Мактомини, ван де Бек, Кавани, Гринвуд, Рэшфорд.
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Ливерпуль –
Алиссон, Уильямс, Александер-Арнолд, Робертсон, Фабиньо, Милнер, Вейналдум, Джонс, Тиаго Алькантара, Салах, Фирмино.
- Предупреждение:
- Фабиньо (42).