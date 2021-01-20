«Мусульмане в посты не голодают – к путникам и воинам Коран благосклонен». Начальник «Химок» о религии в команде

Бывший начальник ЦСКА Сергей Якунчиков, работающий в «Химках», высказался о религиозных игроках подмосковного клуба.

– Что скажете после ЦСКА о «Химках» в организационном плане? Удается подтянуть уровень?

– Не хочу говорить о себе, но слышу по отзывам: в том, как было и как стало, есть моя заслуга.

Многое поменяли и на базе, и в вопросах экипировки. Теперь у нас отдельная зона питания, своя шведская линия и закупка продуктов.

С формой пока не все гладко, линейку наши предшественники заказали странную, и это уже не поменять. К следующему сезону исправим.

От уровня ФНЛ приближаемся к стандартам Премьер-лиги. Футболисты благодарят.

– Валерий Газзаев всегда поднимал тост за Георгия Победоносца. Вам, знаю, ближе Сергий Радонежский. Как обстоят дела с религией в «Химках»?

– Как и положено – личное дело каждого. Кухарчук верующий, у него иконки в раздевалке.

У мусульман своя история. Но в посты не голодают – к путникам и воинам Коран благосклонен, – рассказал Якунчиков.

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