Сульшер о 3:2 с «Ливерпулем»: «Был уверен, Бруну забьет со штрафного. Вчера он бил их 45 минут после тренировки»

Главный тренер высказался после матча 4-го раунда Кубка Англии с (3:2).

«Великолепно. Мы отыграли действительно хорошо, забили хорошие голы.

Команда должна хорошо обороняться против «Ливерпуля», нам удалось хорошо отреагировать [на пропущенные голы], и, конечно, под конец были моменты, но мы держали их подальше [от наших ворот].

Отличный гол, хороший штрафной удар. Когда не выпускаешь Бруну в старте, как я поступил сегодня, он остается примерно на 45 минут после тренировки и исполняет штрафные, так было вчера. Поэтому я был вполне уверен, что он может забить, если у него будет такая возможность.

Рэшфорд играл в центре нападения, справа, слева, и мы чувствовали, что если сможем сегодня забить пораньше, то сможем атаковать их, потому что «Ливерпуль» высоко обороняется. Поэтому нам следовало быть быстрыми с мячом, что мы и сделали», – сказал Сульшер.