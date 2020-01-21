НБА. «Индиана» примет «Торонто», «Бостон» против «Кливленда» и другие матчи

В воскресенье, 24 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.
В первой встрече дня «Индиана» сыграет с «Торонто». Матч начнется в 21:00 по московскому времени.
Чуть позже «Клипперс» встретятся с «Тандер», «Бостон» примет на своей площадке «Кливленд».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 января, 21.00, «Bankers Life Fieldhouse»
- Дата проведения
- 25 января, 00.00, «Staples Center»
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Amway Center»
- Дата проведения
- 25 января, 04.00, «AT&T Center»
- Дата проведения
- 25 января, 04.00, «Fiserv Forum»
- Дата проведения
- 25 января, 06.00, «Moda Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.