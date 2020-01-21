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    НБА. «Индиана» примет «Торонто», «Бостон» против «Кливленда» и другие матчи

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    В воскресенье, 24 января, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 7 матчей.

    В первой встрече дня «Индиана» сыграет с «Торонто». Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

    Чуть позже «Клипперс» встретятся с «Тандер», «Бостон» примет на своей площадке «Кливленд».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Индиана – Торонто
    Дата проведения
    24 января, 21.00, «Bankers Life Fieldhouse»
    Онлайн матча

    Клипперс – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    25 января, 00.00, «Staples Center»
    Онлайн матча

    Бостон – Кливленд
    Дата проведения
    25 января, 03.00, «TD Garden»
    Онлайн матча

    Орландо – Шарлотт
    Дата проведения
    25 января, 03.00, «Amway Center»
    Онлайн матча

    Сан-Антонио – Вашингтон
    Дата проведения
    25 января, 04.00, «AT&T Center»
    Онлайн матча

    Милуоки – Атланта
    Дата проведения
    25 января, 04.00, «Fiserv Forum»
    Онлайн матча

    Портленд – Нью-Йорк
    Дата проведения
    25 января, 06.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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