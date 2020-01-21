НБА. «Индиана» примет «Торонто», «Бостон» против «Кливленда» и другие матчи

В воскресенье, 24 января, в рамках регулярного чемпионата пройдут 7 матчей.

В первой встрече дня «Индиана» сыграет с . Матч начнется в 21:00 по московскому времени.

Чуть позже встретятся с «Тандер», примет на своей площадке .

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.