Денисов и Панарин за Навального, Кокорин в «Фиорентине» официально, провал «Ливерпуля», тяжелая победа «Барсы», Овечкин пропустит 4 матча и другие новости

1. Российские спортсмены продолжают выступать в поддержку Алексея Навального: видеообращение записал Игорь Денисов, пост в инстаграме выложил Артемий Панарин, получив одобрение от Александра Радулова и многих других наших игроков и тренеров.

2. Кокорин едет в Италию: «Спартак» подтвердил договоренность с «Фиорентиной». Сумма трансфера составит 3,5 млн евро, игрок будет получать 2 млн в год – говорит, легко согласился на понижение зарплаты. Медосмотр Александра запланирован на 25 января, в Италии ему пообещали дать время на адаптацию.

3. «Барселона» пролезла в 1/8 финала Кубка Испании, дважды забив «Корнелье» в овертайме. В основное время каталонцы не реализовали два пенальти.

4. «Ливерпуль» совсем плох – дома проиграли «Бернли» (0:1). «Красные» не побеждают в АПЛ 5 матчей подряд, повторив худшую серию за 4 года, и не забивают уже в 4 играх кряду (такого вообще не было с 2000-го!). Прервалась и серия «Ливерпуля» без поражений дома – рекорд «Челси» устоял.

5. В находящуюся в разработке европейскую Суперлигу хотят позвать сразу 6 команд АПЛ, пообещав солидный бонус за вступление. ФИФА и УЕФА уже чувствуют опасность и готовят контрмеры.

6. Беда в «Вашингтоне»: Овечкин и его друзья-соотечественники пропустят 4 матча из-за карантина, нарушив ковид-протокол. Более того, у вратаря Самсонова выявлен коронавирус. Наших хоккеистов бросились оправдывать, жена Овечкина раскритиковала нелепые правила НХЛ. Даже тренер «Кэпиталс» Питер Лавиолетт зла на хоккеистов не держит.

7. В биатлоне есть повод для улыбки: три россиянки попали в топ-10 по итогам индивидуальной гонки на Кубке мира. Украшением стали эмоции Евгении Павловой, которая пообещала подаренный букет заварить в чай – на удачу!

8. НХЛ. Семен Варламов впервые в сезоне пропустил гол, но все равно одержал 3-ю победу подряд, его «Айлендерс» оказались сильнее «Нью-Джерси». Все результаты дня – здесь.

9. Федор Емельяненко попал в больницу для коронавирусных больных, у него двусторонняя пневмония. Сам боец говорит, что уже идет на поправку.

10. «Реал» не планирует увольнять Зинедина Зидана, несмотря на вылет из Кубка Испании. Игроков «Мадрида» удивила чересчур мягкая речь тренера после позорного поражения, но клуб ему доверяет и подождет минимум до лета, прежде чем принять решение. Однако в Аргентине уже пишут, что Перес определился с преемником француза.

11. «Атлетико» без лишнего шума идет к чемпионству. Победить «Эйбар» (2:1) не помешал даже гол вратаря соперника. Отрыв от «Реала» уже 7 очков – и это при матче в запасе.

12. НБА. 34 очка Леброна помогли «Лейкерс» победить «Бакс» и другие результаты.

13. В Москве задержали бежавшего из Беларуси бойца ММА Алексея Кудина. Ему грозит пять лет тюрьмы за сопротивление сотруднику органов внутренних дел.

14. Ступак пропустит этап Кубка мира по лыжам в Лахти из-за простуды, Сорина – из-за травмы, у Жамбаловой – коронавирус.

15. Игроков «Авангарда» сравнили с курицами при объявлении состава в Челябинске. КХЛ обещает разобраться.

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