«Атлетико» – «Валенсия» – 1:1. Феликс забил. Онлайн-трансляция, Черышев и Суарес играют

В 20-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» принимает «Валенсию».
Российский хавбек Денис Черышев вышел на поле с первых минут.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 24 января, 23.00, «Ванда Метрополитано»
- Голы:
- 0:1 – 11 Рачич, 1:1 – 23 Жоау Феликс.
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Атлетико –
Облак, Савич, Хименес, Эрмосо, Врсалько, Коке, Льоренте, Карраско, Лемар, Жоау Феликс, Суарес.
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Валенсия –
Доменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Гайя, Диакаби, Рачич, Черышев, Солер, Муса, Вальехо, Макси Гомес.
- Предупреждение:
- Врсалько (30).