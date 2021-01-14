«Атлетико» – «Валенсия» – 1:1. Феликс забил. Онлайн-трансляция, Черышев и Суарес играют

Теги Валенсия Атлетико Ла Лига Sports.ru Урош Рачич Жоау Феликс Футбол

В 20-м туре испанской Ла Лиги «Атлетико» принимает «Валенсию».

Российский хавбек Денис Черышев вышел на поле с первых минут.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Атлетико – Валенсия 1:1 (перерыв)
Дата проведения
24 января, 23.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Рачич, 1:1 – 23 Жоау Феликс.
АтлетикоОблак, Савич, Хименес, Эрмосо, Врсалько, Коке, Льоренте, Карраско, Лемар, Жоау Феликс, Суарес.
ВаленсияДоменек, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Гайя, Диакаби, Рачич, Черышев, Солер, Муса, Вальехо, Макси Гомес.
Предупреждение:
Врсалько (30).

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