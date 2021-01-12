Чемпионат Италии. «Милан» против «Аталанты», «Интер» в гостях у «Удинезе», «Рома» – «Специя»

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19-й тур Серии А открылся матчем между «Беневенто» и «Торино» (2:2).

В субботу «Удинезе» встретится с «Интером», «Милан» – с «Аталантой».

В воскресенье «Ювентус» сыграет с «Болоньей», «Лацио» – с «Сассуоло».

Чемпионат Италии

19-й тур

Рома – Специя
Дата проведения
23 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Удинезе – Интер
Дата проведения
23 января, 20.00, «Фриули»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Милан – Аталанта
Дата проведения
23 января, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика

 

Фиорентина – Кротоне
Дата проведения
23 января, 22.45, «Артемио Франки»
превью матча онлайн статистика

 

Ювентус – Болонья
Дата проведения
24 января, 14.30, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

Дженоа – Кальяри
Дата проведения
24 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика

 

Верона – Наполи
Дата проведения
24 января, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика

 

Лацио – Сассуоло
Дата проведения
24 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика

 

Парма – Сампдория
Дата проведения
24 января, 22.45, «Эннио Тардини»
превью матча онлайн статистика

 

Беневенто – Торино 2:2 (1:0, 1:2)
Дата проведения
22 января, 22.45, «Чиро Вигорито»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 32, пенальти Виола, 2:0 – 49 Лападула, 2:1 – 51 Дзадза, 2:2 – 90 Дзадза.
БеневентоМонтипо, Туйя, Глик, Барба, Тельо (Кальдирола, 68), Ионицэ (Дабо, 84), Виола, Хетемай, Импрота, Лападула (Яго Фальке, 84), Капрари (Ди Серио, 76).
ТориноСиригу, Иццо (Буонджорно, 46), Войнович, Родригес (Гояк, 84), Синго, Лукич (Верди, 74), Ринкон, Линетти (Базелли, 67), Ансальди, Дзадза, Белотти.
Предупреждения:
Линетти (37), Дзадза (45), Базелли (90), Глик (90).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А<

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