Чемпионат Италии. «Милан» против «Аталанты», «Интер» в гостях у «Удинезе», «Рома» – «Специя»

19-й тур Серии А открылся матчем между «Беневенто» и «Торино» (2:2).

В субботу «Удинезе» встретится с , – с «Аталантой».

В воскресенье сыграет с «Болоньей», – с «Сассуоло».

19-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А<