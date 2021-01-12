Чемпионат Италии. «Милан» против «Аталанты», «Интер» в гостях у «Удинезе», «Рома» – «Специя»

19-й тур Серии А открылся матчем между «Беневенто» и «Торино» (2:2).
В субботу «Удинезе» встретится с «Интером», «Милан» – с «Аталантой».
В воскресенье «Ювентус» сыграет с «Болоньей», «Лацио» – с «Сассуоло».
19-й тур
- Дата проведения
- 23 января, 17.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 23 января, 20.00, «Фриули»
- Дата проведения
- 23 января, 20.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 23 января, 22.45, «Артемио Франки»
- Дата проведения
- 24 января, 14.30, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 24 января, 17.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 24 января, 17.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 24 января, 20.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 24 января, 22.45, «Эннио Тардини»
- Дата проведения
- 22 января, 22.45, «Чиро Вигорито»
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Беневенто –
Монтипо, Туйя, Глик, Барба, Тельо (Кальдирола, 68), Ионицэ (Дабо, 84), Виола, Хетемай, Импрота, Лападула (Яго Фальке, 84), Капрари (Ди Серио, 76).
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Торино –
Сиригу, Иццо (Буонджорно, 46), Войнович, Родригес (Гояк, 84), Синго, Лукич (Верди, 74), Ринкон, Линетти (Базелли, 67), Ансальди, Дзадза, Белотти.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.