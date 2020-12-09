Отстранение России на 2 года, Левандовски взял The Best, успех ЦСКА и провал «Локо», в биатлоне снова без медали и другие новости

1. ❌ Россия отстранена от международных соревнований на 2 года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории. Спортивный арбитражный суд (CAS) поддержал решение WADA.

CAS разрешил России использовать название страны, а также цвета флага на форме во время Олимпиад и ЧМ. Российские спортсмены, отбывавшие дисквалификацию за допинг, смогут выступить на Олимпийских играх. А вот Владимиру Путину в ближайшие два года запрещено посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры.

РУСАДА для восстановления статуса должно заплатить WADA взнос в размере 1,27 млн долларов.

2. В РПЛ был яркий вечер. ЦСКА победил «Ростов» (3:1) благодаря хет-трику Чалова и ушел на зимний перерыв на 2-м месте в РПЛ. «Локомотив» проиграл «Химкам» (2:3), дважды ведя в счете и пропустив на 93-й минуте. В итоге «Локо» ушел на паузу на 8-м месте.

«Краснодар» продлил серию без поражений до 5 матчей, обыграв «Уфу» (1:0). «Ахмат» и «Рубин» голов не забили. Грозненцы не побеждают 5 матчей.

3. Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получил приз лучшему игроку The Best-2020. Юрген Клопп назван лучшим тренером, Мануэль Нойер – лучший вратарь. Месси, Роналду, Левандовски, Рамос, Алиссон, де Брюйне, Дэвис – в команде года по версии ФИФА. Другие победители – здесь.

Стоит отметить, что Роналду опередил Месси в голосовании на приз The Best и занял 2-е место. Кроме того, Роналду впервые включил Месси в тройку лучших игроков года, а вот в топ-3 от Лео Криштиану не попал.

4. Норвежский биатлонист Стурла Хольм Лагрейд выиграл спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене, Гараничев – 13-й, Логинов – 17-й. Таким образом, новый антирекорд сборной России по биатлону: 34 гонки подряд без медалей.

5. «Манчестер Юнайтед» одолел «Шеффилд» (3:2) и поднялся на 6-е место в АПЛ с матчем в запасе.

6. Россия по буллитам вырвала победу у Швеции (4:3) в стартовом матче на Кубке Первого канала.

7. Пишут, что «Спартак» обсудит с Тедеско досрочное расторжение контракта. Отмечается, что «Спартак», вероятно, назначит тренера-иностранца после ухода немца. По другой информации, красно-белые уволят Тедеско, если договорятся с новым тренером зимой, но сейчас клуб работает с прицелом на лето. С Черчесовым москвичи не контактировали.

8. Вратарь Хенрик Лундквист из-за проблем с сердцем не сыграет за «Вашингтон» в сезоне НХЛ.

9. «Спартак» заставит Александра Кокорина тренироваться до 31 декабря, хотя врачи предписали игроку покой. Ему не дают отпуск.

Кстати, по данным «Спорт-Экспресса», «Спартак» может вернуть Промеса. Федун заинтересован.

10. FA выдвинула обвинения форварду «МЮ» Эдинсону Кавани за слово «негрито» в инстаграме.

11. Нападающий «Тампы» Никита Кучеров – 5-й в рейтинге лучших форвардов НХЛ сейчас, Макдэвид – 1-й, Овечкин – 6-й (NHL.com).

12. Форвард ЦСКА Илья Шкурин исключен из сборной Беларуси и лишен льготы по отсрочке воинской службы.

13. «Барса» сыграет с «Сосьедадом», «Реал» встретится с «Атлетиком» в 1/2 финала Суперкубка Испании.

14. Предсезонные матчи НБА. 20+7+9 от Хардена помогли «Хьюстону» победить «Сан-Антонио» и другие результаты.

15. Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова сообщила о помолвке со своим бойфрендом Александром Джилксом

Цитаты дня.

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«Федун – раковая опухоль «Спартака». Клубу нужно избавиться от него». Кафельников о красно-белых

Гончаренко на вопрос об отставке: «Я же с вами. Моя работа – тренировать, а ваша – комментировать»

Глава USADA: «Сегодня в России объявили о победе в CAS, и они правы, учитывая их способность развращать спорт и обманывать мир»

Богословская о вопросе Путину про Дзюбу: «Он назрел. Каждый слышит и видит в меру собственной испорченности»