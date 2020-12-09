«Спартак» заставит Кокорина тренироваться до 31 декабря, хотя врачи предписали игроку покой. Ему не дают отпуск («Чемпионат»)

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин получил от клуба указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно.
Форвард является единственным игроком команды, которого не отпускают в отпуск, утверждает «Чемпионат».
При этом, по данным источника, у Кокорина есть справки от независимых медицинских учреждений, которые предписывают полный покой. У нападающего диагностирован надрыв четырехглавой мышцы бедра.
Кокорин стал игроком «Спартака» в августе этого года, перейдя в московский клуб в качестве свободного агента и подписав контракт на три года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.
С полной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.