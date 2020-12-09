«Спартак» заставит Кокорина тренироваться до 31 декабря, хотя врачи предписали игроку покой. Ему не дают отпуск («Чемпионат»)

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Нападающий «Спартака» Александр Кокорин получил от клуба указание тренироваться по индивидуальной программе до 31 декабря включительно.

Форвард является единственным игроком команды, которого не отпускают в отпуск, утверждает «Чемпионат».

При этом, по данным источника, у Кокорина есть справки от независимых медицинских учреждений, которые предписывают полный покой. У нападающего диагностирован надрыв четырехглавой мышцы бедра.

Кокорин стал игроком «Спартака» в августе этого года, перейдя в московский клуб в качестве свободного агента и подписав контракт на три года. В нынешнем сезоне РПЛ он провел 8 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу.

С полной статистикой форварда можно ознакомиться здесь.

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