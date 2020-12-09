Роналду опередил Месси в голосовании на приз The Best и занял 2-е место

Стало известно, как распределились голоса в ходе выбора футболиста, который получит приз The Best лучшему игроку 2020 года.

Нападающий «Баварии» , ставший обладателем награды, получил 52% голосов. Поляк получил 554 баллов от тренеров сборных и еще 631 в голосовании капитанов национальных команд.

Форвард занял второе место в голосовании и набрал 38% голосов. Он получил 186 баллов от тренеров сборных и еще 259 в опросе капитанов.

У капитана «Барселоны» , ставшего третьим, 35% голосов. У него 196 баллов от тренеров сборных и еще 207 от капитанов команд.

Напомним, что футболисту начисляются 5 баллов, если его ставят на 1-е место в голосовании, 3 балла, если его называют вторым, и один балл, если его ставят на 3-ю строчку.

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