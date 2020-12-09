«Федун – раковая опухоль «Спартака». Клубу нужно избавиться от него». Кафельников о красно-белых

Экс-первая ракетка мира и болельщик Евгений Кафельников высказался о решении тренера покинуть московский клуб.

– Я не удивлен, что Тедеско решил не продлевать контракт со «Спартаком». Почему я должен удивляться? Во-первых, человек ценит свой труд и свое рабочее время. Если он понимает, что его время и его профессиональные качества не нужны клубу, то зачем ему оставаться.

Во-вторых, Тедеско в «Спартаке» не ценили. Он выжимал максимум из возможностей, которые ему были предоставлены, это факт. Выше головы с таким подбором игроков и его уровнем не прыгнешь. Он реально выжимал максимум, лучше по определению не могло быть. Поэтому это абсолютно логичное решение для него.

– Стоит ли «Спартаку» сейчас расставаться с Тедеско?

– «Спартаку» давным-давно нужно избавиться от владельца клуба, который определенно является раковой опухолью для «Спартака». Федун уничтожает клуб, все беды идут от руководства. Пока не будет нового владельца клуба, речи об успехах не может быть, – сказал Кафельников.

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