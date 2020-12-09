Клопп назван лучшим тренером 2020 года по версии ФИФА

ФИФА признала главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим в 2020 году.
Под руководством немецкого специалиста «красные» выиграли чемпионат Англии впервые за 30 лет.
Финалистами в номинации «тренер года» стали также Марсело Бьелса («Лидс», Аргентина) и Ханс-Дитер Флик («Бавария», Германия).
Лучшим тренером в женском футболе стала Сарина Вигман, работающая со сборной Нидерландов.
За звание лучшего тренера в женском футболе также боролись Эмма Хайес («Челси», Англия) и Жан-Люк Вассер («Лион», Франция).