Клопп назван лучшим тренером 2020 года по версии ФИФА

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ФИФА признала главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа лучшим в 2020 году.

Под руководством немецкого специалиста «красные» выиграли чемпионат Англии впервые за 30 лет.

Финалистами в номинации «тренер года» стали также Марсело Бьелса («Лидс», Аргентина) и Ханс-Дитер Флик («Бавария», Германия).

Лучшим тренером в женском футболе стала Сарина Вигман, работающая со сборной Нидерландов.

За звание лучшего тренера в женском футболе также боролись Эмма Хайес («Челси», Англия) и Жан-Люк Вассер («Лион», Франция). 

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