Клопп назван лучшим тренером 2020 года по версии ФИФА

ФИФА признала главного тренера лучшим в 2020 году.

Под руководством немецкого специалиста «красные» выиграли чемпионат Англии впервые за 30 лет.

Финалистами в номинации «тренер года» стали также ( , Аргентина) и Ханс-Дитер Флик ( , Германия).

Лучшим тренером в женском футболе стала Сарина Вигман, работающая со сборной Нидерландов.

За звание лучшего тренера в женском футболе также боролись Эмма Хайес («Челси», Англия) и Жан-Люк Вассер («Лион», Франция).