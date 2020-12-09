ЦСКА победил «Ростов» (3:1) благодаря хет-трику Чалова и ушел на зимний перерыв на 2-м месте в РПЛ

В 19-м туре РПЛ проиграл (1:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хет-трик в матче сделал нападающий армейцев Федор Чалов.

ЦСКА набрал 37 очков, опередил «Спартак» (35 баллов) и ушел на зимний перерыв на втором месте в РПЛ. Отставание от «Зенита», который лидирует с 41 очком, – 4 балла.

«Ростов» с 32 очками остался 5-м.

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ