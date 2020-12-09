ЦСКА победил «Ростов» (3:1) благодаря хет-трику Чалова и ушел на зимний перерыв на 2-м месте в РПЛ

В 19-м туре РПЛ «Ростов» проиграл ЦСКА (1:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Хет-трик в матче сделал нападающий армейцев Федор Чалов.
ЦСКА набрал 37 очков, опередил «Спартак» (35 баллов) и ушел на зимний перерыв на втором месте в РПЛ. Отставание от «Зенита», который лидирует с 41 очком, – 4 балла.
«Ростов» с 32 очками остался 5-м.
- Дата проведения
- 17 декабря, 20.00, «Ростов-Арена»
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Ростов –
Песьяков, Терентьев (Козлов, 46), Осипенко, Алеэсами (Поярков, 78), Хаджикадунич, Норманн (Сухомлинов, 15), Байрамян (Альмквист, 73), Тугарев, Гигович (Глебов, 73), Еременко, Полоз.
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ЦСКА –
Акинфеев, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Ахметов, Влашич, Эджуке (Сигурдссон, 85), Дзагоев (Бистрович, 75), Дивеев, Чалов (Гайч, 90).
- Предупреждения:
- Ахметов (5), Сухомлинов (42), Алеэсами (70), Фернандес (85), Сигурдссон (90), Влашич (90), Глебов (90), Гайч (90).