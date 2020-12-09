ЦСКА победил «Ростов» (3:1) благодаря хет-трику Чалова и ушел на зимний перерыв на 2-м месте в РПЛ

Теги ЦСКА Ростов премьер-лига Россия Sports.ru Футбол

В 19-м туре РПЛ «Ростов» проиграл ЦСКА (1:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Хет-трик в матче сделал нападающий армейцев Федор Чалов.

ЦСКА набрал 37 очков, опередил «Спартак» (35 баллов) и ушел на зимний перерыв на втором месте в РПЛ. Отставание от «Зенита», который лидирует с 41 очком, – 4 балла.

«Ростов» с 32 очками остался 5-м.

Ростов – ЦСКА 1:3 (0:1, 1:2)
Дата проведения
17 декабря, 20.00, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – Чалов, 0:2 – 57 Чалов, 0:3 – 82 Чалов, 1:3 – 90 Козлов.
РостовПесьяков, Терентьев (Козлов, 46), Осипенко, Алеэсами (Поярков, 78), Хаджикадунич, Норманн (Сухомлинов, 15), Байрамян (Альмквист, 73), Тугарев, Гигович (Глебов, 73), Еременко, Полоз.
ЦСКААкинфеев, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Ахметов, Влашич, Эджуке (Сигурдссон, 85), Дзагоев (Бистрович, 75), Дивеев, Чалов (Гайч, 90).
Предупреждения:
Ахметов (5), Сухомлинов (42), Алеэсами (70), Фернандес (85), Сигурдссон (90), Влашич (90), Глебов (90), Гайч (90).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья