Кучеров – 5-й в рейтинге лучших форвардов НХЛ сейчас, Макдэвид – 1-й, Овечкин – 6-й (NHL.com)

Официальный сайт представил рейтинг лучших нападающих лиги на данный момент.

В голосовании приняли участие 13 авторов NHL.com, каждый назвал по 16 игроков. Баллы начислялись по схеме от 16 (за первое место) до 1 (за 16-е).

Список возглавил форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (204 балла). Второе место занял Нэтан Маккиннон из «Колорадо» (187 баллов), третьим стал Сидни Кросби из (161 балл).

Из россиян в список вошли форвард «Тампы» Никита Кучеров (5-е место), капитан «Вашингтона» (6-е место), нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин (8-е место) и Евгений Малкин из «Питтсбурга» (14-е место).

1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 204 балла)

2. Нэтан Маккиннон («Колорадо», 187 баллов)

3. Сидни Кросби («Питтсбург», 161 балл)

4. Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 160 баллов)

5. Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 153 балла)

6. Александр Овечкин ( , 123 балла)

7. Давид Пастрняк («Бостон», 114 баллов)

8. («Рейнджерс», 107 баллов)

9. Патрик Кэйн («Чикаго», 106 баллов)

10. Остон Мэттьюс («Торонто», 83 балла)

11. Патрис Бержерон («Бостон», 59 баллов)

12. Джек Айкел («Баффало», 56 баллов)

13. Брэйден Пойнт («Тампа», 47 баллов)

14. Евгений Малкин («Питтсбург», 44 балла)

15. Брэд Маршанд («Бостон», 41 балл)

16. Элиас Петтерссон («Ванкувер», 28 баллов)