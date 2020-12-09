«Спартак» уволит Тедеско, если договорится с новым тренером зимой. Сейчас клуб работает с прицелом на лето

Стало известно, каким образом складывается ситуация вокруг главного тренера «Спартака» .

По данным «РБ-Спорт», московский клуб уволит 35-летнего специалиста до начала зимних сборов, если сумеет договориться с новым тренером к этому моменту. Отпуск у команды закончится 12 января. Сейчас же красно-белые работают с прицелом на лето.

В случае, если Тедеско найдет себе новый клуб, то расставание станет неизбежным. «Спартак» не станет удерживать немца.

Сегодня тренер провел последнюю тренировку команды в 2020 году. После этого Тедеско принял участие в совещании, на котором присутствовали и специалисты из системы клуба – на нем подвели промежуточные итоги года.

После вчерашнего матча 19-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1) главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявил, что не продлит контракт с клубом. Срок действующего соглашения истекает летом 2021 года.

«Самое трудное решение в карьере». Пресс-конференция, на которой Тедеско объявил, что уйдет из «Спартака»

Тедеско уходит из «Спартака», потому что хочет быть ближе к семье. Что о ней известно?