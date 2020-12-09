«Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» – 2:3. Макголдрик и Рэшфорд сделали по дублю. Онлайн-трансляция

«Манчестер Юнайтед» на выезде встречается с «Шеффилд Юнайтед» в матче 13-го тура чемпионата Англии.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
- Дата проведения
- 17 декабря, 23.00, «Брэмелл Лэйн»
- Голы:
- 1:0 – 5 Макголдрик, 1:1 – 26 Рэшфорд, 1:2 – 33 Марсьяль, 1:3 – 51 Рэшфорд, 2:3 – 87 Макголдрик.
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Шеффилд Юнайтед –
Рэмсдейл, Башем, Болдок, Иган, Ампаду, Берк (Брюстер, 74), Флек, Робинсон, Берге (Джагелка, 12; Муссе, 63), Стивенс, Макголдрик.
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Манчестер Юнайтед –
Хендерсон, Теллес, Линделеф, Уан-Биссака, Магуайр, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 80), Матич, Погба, Рэшфорд, Гринвуд (Мата, 74), Марсьяль (Мактомини, 90).