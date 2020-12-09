«Шеффилд Юнайтед» – «Манчестер Юнайтед» – 2:3. Макголдрик и Рэшфорд сделали по дублю. Онлайн-трансляция

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«Манчестер Юнайтед» на выезде встречается с «Шеффилд Юнайтед» в матче 13-го тура чемпионата Англии.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Шеффилд Юнайтед – Манчестер Юнайтед 2:3 (второй тайм)
Дата проведения
17 декабря, 23.00, «Брэмелл Лэйн»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – Макголдрик, 1:1 – 26 Рэшфорд, 1:2 – 33 Марсьяль, 1:3 – 51 Рэшфорд, 2:3 – 87 Макголдрик.
Шеффилд ЮнайтедРэмсдейл, Башем, Болдок, Иган, Ампаду, Берк (Брюстер, 74), Флек, Робинсон, Берге (Джагелка, 12; Муссе, 63), Стивенс, Макголдрик.
Манчестер ЮнайтедХендерсон, Теллес, Линделеф, Уан-Биссака, Магуайр, Бруну Фернандеш (ван де Бек, 80), Матич, Погба, Рэшфорд, Гринвуд (Мата, 74), Марсьяль (Мактомини, 90).
Предупреждения:
Джагелка (51), Иган (70), Хендерсон (90), Робинсон (90), Погба (90).

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