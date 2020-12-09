Шкурин исключен из сборной Беларуси и лишен льготы по отсрочке воинской службы

Форвард ЦСКА Илья Шкурин исключен из состава молодежной и национальной команд Беларуси на 2021 год и лишен льготы по отсрочке воинской службы, сообщает Tribuna.com со ссылкой на «Прессбол».

Как известно, Шкурин был вызван в расположение молодежной сборной Беларуси на сентябрьские матчи квалификации чемпионата Европы против команд Нидерландов и Португалии, однако не прибыл на сбор.

Затем фамилия форварда была исключена из списочного состава молодежной и национальной команд на 2021 год. Данный документ Министерства спорта и туризма Республики Беларусь дает право футболистам на ходатайство по отсрочке воинской службы. Теперь этой льготы форвард лишен.

Ранее футболист отказался выступать за сборную, пока у власти находится Лукашенко. АБФФ также пытается наказать игрока по линии УЕФА за отказ приезжать в сборную.