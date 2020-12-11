РУСАДА для восстановления статуса должно заплатить WADA взнос в размере 1,27 млн долларов

Теги допинг WADA РУСАДА CAS московская антидопинговая лаборатория Легкая атлетика

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для восстановления своего статуса должно заплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос в размере 1 270 000 долларов. 

Об этом говорится в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS). 

Эта сумма должна быть выплачена в счет погашения расходов WADA, понесенных организацией в ходе проверки подлинности данных Московской антидопинговой лаборатории. 

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