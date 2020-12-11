РУСАДА для восстановления статуса должно заплатить WADA взнос в размере 1,27 млн долларов

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) для восстановления своего статуса должно заплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос в размере 1 270 000 долларов.
Об этом говорится в пресс-релизе Спортивного арбитражного суда (CAS).
Эта сумма должна быть выплачена в счет погашения расходов WADA, понесенных организацией в ходе проверки подлинности данных Московской антидопинговой лаборатории.
Что именно Россия изменила в базе данных? Удалены тысячи файлов, подделана переписка Родченкова
Онлайн: все самое важное о споре России против WADA, следим за решением CAS