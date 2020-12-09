Церемония The Best-2020. Начало – в 21:00

Сегодня пройдет вручение премий ФИФА The Best.

На награду «лучший игрок года» претендуют Роберт Левандовски («Бавария», Польша), ( , Португалия) и ( , Аргентина).

На приз лучшей футболистке года претендуют Люси Бронз («Манчестер Сити», Англия), Пернилла Хардер («Челси», Дания) и Венди Ренар («Лион», Франция).

Финалистами в номинации «тренер года» стали Марсело Бьелса («Лидс», Аргентина), Ханс-Дитер Флик ( , Германия) и Юрген Клопп («Ливерпуль», Германия).

За звание лучшего тренера в женском футболе поборются Эмма Хайес («Челси», Англия), Жан-Люк Вассер («Лион», Франция) и Сарина Вигман (сборная Нидерландов, Нидерланды).

В финальный список претендентов на приз «лучший голкипер года» вошли Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) и Ян Облак («Атлетико», Словения).

На приз лучшему вратарю в женском футболе претендуют Сара Буадди («Лион», Франция), Кристиана Эндлер («ПСЖ», Чили) и Алисса Нихер («Чикаго Ред Старс», США).

В рамках премии «лучший гол-2020» в топ-3 вошли нападающий «Атлетико» Луис Суарес, забивший пяткой в матче между «Барселоной» и «Мальоркой» (5:2), полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, поразивший ворота «Бернли» (5:0) после прохода со своей половины поля, и хавбек «Фламенго» Джорджиан де Арраскаэта, забивший в игре с «Сеарой» (3:0) ударом через себя в падении.

Церемония пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Начало – в 21:00 по московскому времени.