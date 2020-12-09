 ,

Церемония The Best-2020. Начало – в 21:00

Теги Бавария Мануэль Нойер Криштиану Роналду Ливерпуль Ювентус Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Англия бундеслига Германия Юрген Клопп Барселона Атлетико Лионель Месси серия А Италия Ла Лига Лига чемпионов УЕФА рейтинги женский футбол ФИФА Тоттенхэм Лидс Sports.ru Луис Суарес Марсело Бьелса Ханс-Дитер Флик Роберт Левандовски Сон Хын Мин Ян Облак Джорджиан де Арраскаэта Алиссон The Best Футбол

Сегодня пройдет вручение премий ФИФА The Best. 

На награду «лучший игрок года» претендуют Роберт Левандовски («Бавария», Польша), Криштиану Роналду («Ювентус», Португалия) и Лионель Месси («Барселона», Аргентина).

На приз лучшей футболистке года претендуют Люси Бронз («Манчестер Сити», Англия), Пернилла Хардер («Челси», Дания) и Венди Ренар («Лион»,  Франция).

Финалистами в номинации «тренер года» стали Марсело Бьелса («Лидс», Аргентина), Ханс-Дитер Флик («Бавария», Германия) и Юрген Клопп («Ливерпуль», Германия).

За звание лучшего тренера в женском футболе поборются Эмма Хайес («Челси», Англия), Жан-Люк Вассер («Лион», Франция) и Сарина Вигман (сборная Нидерландов, Нидерланды).

В финальный список претендентов на приз «лучший голкипер года» вошли Мануэль Нойер («Бавария», Германия), Алиссон («Ливерпуль», Бразилия) и Ян Облак («Атлетико», Словения).

На приз лучшему вратарю в женском футболе претендуют Сара Буадди («Лион», Франция), Кристиана Эндлер («ПСЖ», Чили) и Алисса Нихер («Чикаго Ред Старс», США).

В рамках премии «лучший гол-2020» в топ-3 вошли нападающий «Атлетико» Луис Суарес, забивший пяткой в матче между «Барселоной» и «Мальоркой» (5:2), полузащитник «Тоттенхэма» Сон Хын Мин, поразивший ворота «Бернли» (5:0) после прохода со своей половины поля, и хавбек «Фламенго» Джорджиан де Арраскаэта, забивший в игре с «Сеарой» (3:0) ударом через себя в падении.

Церемония пройдет в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
,