Месси, Роналду, Левандовски, Рамос, Алиссон, де Брюйне, Дэвис – в команде года по версии ФИФА

На церемонии The Best был представлен состав лучшей команды года по версии ФИФА.
В нее вошли:
Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).
Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»).
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Тиаго Алькантара («Ливерпуль»).
Форварды: Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»).
Церемония The Best-2020. Месси, Роналду и Левандовски претендуют на звание лучшего игрока