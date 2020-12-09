Месси, Роналду, Левандовски, Рамос, Алиссон, де Брюйне, Дэвис – в команде года по версии ФИФА

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На церемонии The Best был представлен состав лучшей команды года по версии ФИФА.

В нее вошли:

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).

Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Тиаго Алькантара («Ливерпуль»).

Форварды: Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»), Криштиану Роналду («Ювентус»).

Церемония The Best-2020. Месси, Роналду и Левандовски претендуют на звание лучшего игрока

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