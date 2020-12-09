Месси, Роналду, Левандовски, Рамос, Алиссон, де Брюйне, Дэвис – в команде года по версии ФИФА

На церемонии The Best был представлен состав лучшей команды года по версии ФИФА.

В нее вошли:

Вратарь: Алиссон («Ливерпуль»).

Защитники: Серхио Рамос («Реал»), Альфонсо Дэвис («Бавария»), Вирджил ван Дейк и Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль»).

Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Йозуа Киммих («Бавария»), Тиаго Алькантара ( ).

Форварды: ( ), Роберт Левандовски («Бавария»), ( ).

Церемония The Best-2020. Месси, Роналду и Левандовски претендуют на звание лучшего игрока