Российские спортсмены, отбывавшие дисквалификацию за допинг, смогут выступить на Олимпийских играх

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Российские спортсмены, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх. 

Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков

«По спортсменам с допинговой историей (отбывшим дисквалификацию): они могут участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира без каких-либо ограничений», – заявил Поздняков. 

Также глава ОКР сообщил, что дополнительных критериев для участников Олимпиад из России не будет. 

«Самым важным результатом является тот факт, что CAS не поддержал WADA в применении мер коллективной ответственности и не стал вводить дополнительные критерии для участников Олимпийских игр, Паралимпийских игр и чемпионатов мира», – цитирует Позднякова «Р-Спорт». 

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