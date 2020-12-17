Российские спортсмены, отбывавшие дисквалификацию за допинг, смогут выступить на Олимпийских играх

Российские спортсмены, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх.
Об этом сообщил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
«По спортсменам с допинговой историей (отбывшим дисквалификацию): они могут участвовать в Олимпийских играх и чемпионатах мира без каких-либо ограничений», – заявил Поздняков.
Также глава ОКР сообщил, что дополнительных критериев для участников Олимпиад из России не будет.
«Самым важным результатом является тот факт, что CAS не поддержал WADA в применении мер коллективной ответственности и не стал вводить дополнительные критерии для участников Олимпийских игр, Паралимпийских игр и чемпионатов мира», – цитирует Позднякова «Р-Спорт».
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