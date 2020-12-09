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«Спартак» обсудит с Тедеско досрочное расторжение контракта («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия возможные трансферы отставки Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, руководство красно-белых рассмотрит вопрос о досрочном расторжении контракта со специалистом.

Отмечается, что клуб намерен обсудить этот вариант непосредственно с Тедеско.

Ранее сообщалось, что «Спартак» склоняется к тому, чтобы назначить на пост главного тренера иностранца после ухода Тедеско.

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