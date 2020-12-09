«Спартак» обсудит с Тедеско досрочное расторжение контракта («СЭ»)

Главный тренер «Спартака» может покинуть клуб в ближайшее время, сообщает .

По информации источника, руководство красно-белых рассмотрит вопрос о досрочном расторжении контракта со специалистом.

Отмечается, что клуб намерен обсудить этот вариант непосредственно с Тедеско.

Ранее сообщалось, что «Спартак» склоняется к тому, чтобы назначить на пост главного тренера иностранца после ухода Тедеско.

«Самое трудное решение в карьере». Пресс-конференция, на которой Тедеско объявил, что уйдет из «Спартака»