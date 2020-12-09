Геркус о «Спартаке»: «Катастрофа – это уход Тедеско, а не поражение от «Зенита»

Бывший генеральный директор «Локомотива» поделился мыслями об уходе тренера из «Спартака».

«Посмотрим на матч – «Спартак». Не с точки зрения тактики, подбора игроков или статистики. С точки зрения общей логики происходящего. Давил «Зенит»? Давил, нет вопросов. Был он сильнее? Разумеется. Однако после первого тайма счет был 1:1.

Что же во втором тайме, был разгром? Как смог «Зенит» воплотить свое преимущество в голы? Дальний удар из-за штрафной Ракицкого после подбора, после углового. На 73-й минуте. А за пару минут до этого Кутепов так же с углового бил и не попал в пустой угол зенитовских ворот.

Вот положа руку на сердце, как говорится, казалось вам, что «Зенит» прямо точно выиграет 3:1 до ошибки Гапонова? Ну, признаемся честно, нет, мог и вничью закончить и даже проиграть. При всех проблемах, при всей слабости «Спартака».

Так что поражение это спартаковское – это момент оценить себя против сильнейшей команды Премьер-лиги, но не катастрофа. А вот уход Тедеско – это катастрофа», – написал Геркус в своем телеграме.

Тедеско уходит из «Спартака», потому что хочет быть ближе к семье. Что о ней известно?