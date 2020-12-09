Богословская о вопросе Путину про Дзюбу: «Он назрел. Каждый слышит и видит в меру собственной испорченности»

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Корреспондент «Матч ТВ» Ольга Богословская рассказала, почему задала вопрос про нападающего «Зенита» Артема Дзюбу президенту России Владимиру Путину во время пресс-конференции.

– Все прошло очень хорошо. В очередной раз мне удалось задать вопрос президенту страны. Кстати, это большая редкость. Каждый год нам дают слово, а это определенное признание нашего телеканала.

Надо сказать, что я задала вопрос, который назрел. Ситуация с Дзюбой была сильно растиражирована. Но мой вопрос был не дешевым и не о том, о чем некоторые подумали. Я задала вопрос о том, что должна ли ситуация, когда что-то личное выкладывают в интернет-пространство нечестные люди, влиять на деловую жизнь, на карьеру. Потому что мы знаем, что происходило с Дзюбой – его не вызывали в сборную. Собственно, я спрашивала об этом.

Был не в лоб ответ, но, тем не менее, мы его получили, что на профессиональную жизнь это влиять не должно. Другими словами, сказала, что те, кто ворует что-то из наших личных гаджетов и личного архива, порицаются, и никто не говорит, что они молодцы. Что это важно. И я получила ответ на этот вопрос.

– Долго подбирали формулировку вопроса?

– Нет. Для меня было очевидно, что я не буду спрашивать в лоб президента о том, как он относится к этой ситуации. Я бы не стала этого делать по определению. Формулировка родилась прямо в процессе. Но она в голове где-то лежала, потому что каждый из нас готовится, каждый из нас понимает, что он хочет спросить у президента.

– Ожидали, что вопрос вызовет бурление в сети?

– Конечно, безусловно. Но знаете, каждый слышит и видит в меру собственной испорченности. Если вы знаете меня, то знаете, что я абсолютно не поверхностный человек и прекрасно знаю спорт изнутри. Знаю, как больно бывает спортсменам, когда они попадают в какого-то рода обстоятельства, которые влияют на их профессиональную деловую жизнь, а она очень-очень ограничена временем. В этом был смысл. Это не поверхностный вопрос. Кто что хотел, тот и услышал. Как в известном произведении: «Вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает…» Но произведение не об этом.

– Какую реакцию получили от коллег?

– Разная реакция, но в основном позитивная. Я получила много всяких сообщений. В основном люди – журналисты и спортивные болельщики – поняли, о чем речь. Есть несколько негативных сообщений, но это люди, которые не поняли смысл моего вопроса. Они услышали «Дзюба» и «личное видео», а дальше ничего уже не слышали.

– Если бы могли задать еще один вопрос президенту, то какой бы он был?

– Сегодня должно быть решение в CAS – ВАДА против РУСАДА. Мы ждем его. Если бы оно уже было, то я бы, несомненно, задала вопрос президенту. От этого решения будет зависеть, в каком составе, под флагом или нет мы будем выступать на Олимпийских играх. Это очень-очень для нас важно. Но что в ступе воду толочь, если еще нет решения, то и нет вопроса, – сказала Богословская.

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