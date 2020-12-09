Роналду впервые включил Месси в тройку лучших игроков года. В топ-3 от Лео Криштиану не попал

Теги Криштиану Роналду Ювентус Барселона Лионель Месси серия А Италия Ла Лига The Best Футбол

Стало известно, как распределились голоса в номинации «лучший игрок года» по версии ФИФА.

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду впервые в карьере включил в свою тройку лучших футболистов мира форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Раньше португалец ни разу не выбирал аргентинца ни в голосовании на «Золотой мяч», ни на приз The Best от ФИФА.

Отметим, что Роналду не попал в топ-3 лучших игроков 2020 года от Месси. Капитан «Барселоны» включил в свой список Неймара, Килиана Мбаппе и Роберта Левандовского.

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