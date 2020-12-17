Глава USADA: «Сегодня в России объявили о победе в CAS, и они правы, учитывая их способность развращать спорт и обманывать мир»

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгерт прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отстранить Россию от всех международных соревнований на два года.
Изначально WADA хотело отстранить Россию на четыре года, но CAS смягчил наказание.
«Мы принимаем к сведению разрушительное решение CAS по России. Это поражение для WADA и чистых атлетов. На данном этапе этого мерзкого дела с допингом, спонсируемого государством, которое длится почти десятилетие, нет утешения в этом слабом, размытом результате.
Россия вновь избежала наказания, соответствующего своим преступлениям. Это не похоже на реальное отстранение. Это разрушительный удар по чистым атлетам, целостности спорта и законам.
Но мы все это предвидели. WADA и МОК с первого дня неправильно вели себя в этой грязной российской государственной допинговой политике и снова поставили политику выше принципов.
В течение многих лет спортсмены умоляли WADA провести реформы и привлечь Россию к ответственности за совершение самого вопиющего мошенничества с допингом в истории спорта. На протяжении всего расследования и теперь с этим слабым результатом стало ясно, что WADA – даже при новом руководстве и обещаниях перемен – не слышало спортсменов и что они для WADA нн имеют значения.
Сегодня Россия объявила о своей победе, и они правы, учитывая их способность развращать мировой спорт, обманывать мир и глобальную антидопинговую систему», – заявил Тайгерт.
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