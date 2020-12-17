Глава USADA: «Сегодня в России объявили о победе в CAS, и они правы, учитывая их способность развращать спорт и обманывать мир»

Глава Американского антидопингового агентства (USADA) прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда ( ) отстранить Россию от всех международных соревнований на два года.

Изначально WADA хотело отстранить Россию на четыре года, но CAS смягчил наказание.

«Мы принимаем к сведению разрушительное решение CAS по России. Это поражение для WADA и чистых атлетов. На данном этапе этого мерзкого дела с допингом, спонсируемого государством, которое длится почти десятилетие, нет утешения в этом слабом, размытом результате.

Россия вновь избежала наказания, соответствующего своим преступлениям. Это не похоже на реальное отстранение. Это разрушительный удар по чистым атлетам, целостности спорта и законам.

Но мы все это предвидели. WADA и МОК с первого дня неправильно вели себя в этой грязной российской государственной допинговой политике и снова поставили политику выше принципов.

В течение многих лет спортсмены умоляли WADA провести реформы и привлечь Россию к ответственности за совершение самого вопиющего мошенничества с допингом в истории спорта. На протяжении всего расследования и теперь с этим слабым результатом стало ясно, что WADA – даже при новом руководстве и обещаниях перемен – не слышало спортсменов и что они для WADA нн имеют значения.

Сегодня Россия объявила о своей победе, и они правы, учитывая их способность развращать мировой спорт, обманывать мир и глобальную антидопинговую систему», – заявил Тайгерт.

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