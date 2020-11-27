Путин о сливе видео с Дзюбой: «Я не смотрел. Нельзя влезать в личную жизнь, но это хороший урок»

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Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал вокруг появления интимного видео с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

– Должно ли такое влиять на карьеру? 

– Нельзя влезать в личную жизнь. Но это хороший урок. Есть общие правила, нужно их придерживаться. Но на профессиональную деятельность влиять не должно, – ответил Путин.

«Медуза» отмечает, что затем президент спросил у журналистки «Матч ТВ» Ольги Богословской, смотрела ли она видео. Богословская ответила, что не до конца, но все было понятно с первых кадров.

«А я не смотрел», – добавил Путин.

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