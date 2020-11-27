Путин о сливе видео с Дзюбой: «Я не смотрел. Нельзя влезать в личную жизнь, но это хороший урок»

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал вокруг появления интимного видео с участием нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.
– Должно ли такое влиять на карьеру?
– Нельзя влезать в личную жизнь. Но это хороший урок. Есть общие правила, нужно их придерживаться. Но на профессиональную деятельность влиять не должно, – ответил Путин.
«Медуза» отмечает, что затем президент спросил у журналистки «Матч ТВ» Ольги Богословской, смотрела ли она видео. Богословская ответила, что не до конца, но все было понятно с первых кадров.
«А я не смотрел», – добавил Путин.