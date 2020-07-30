Лундквист из-за проблем с сердцем не сыграет за «Вашингтон» в сезоне НХЛ

Голкипер сообщил, что пропустит предстоящий сезон из-за проблем с сердцем.

«У меня разрывается сердце (буквально), когда сообщаю эти новости: я не присоединюсь к «Кэпиталc» в предстоящем сезоне.

После недель обследований и разговоров со специалистами было решено, что состояние сердца не позволит мне выйти на лед.

Совместно мы решили, что слишком рискованно играть до нормализации состояния. Так что ближайшие месяцы я проведу в поисках лучшего решения», – заявил вратарь.

Напомним, в октябре Лундквист подписал контракт с «Вашингтоном» на год с зарплатой 1,5 млн долларов.