CAS разрешил России использовать название страны, а также цвета флага на форме во время Олимпиад и ЧМ

Российским спортсменам разрешили упоминание страны и цвета флага на форме на Олимпиадах и чемпионатах мира.

Сегодня Спортивный арбитражный суд ( ) отстранил Россию от крупных международных соревнований на два года за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

В ближайшие два года на Олимпиадах и чемпионатах мира россияне смогут выступать только в нейтральном статусе. Это означает запрет на флаг и гимн России в любом виде.

Форму, которую будут носить спортсмены на этих соревнованиях, будут определять соответствующие Международные спортивные федерации. Однако атлетам разрешат использовать слово «Россия» на форме, но только в том случае, если рядом будет уточнение таким же или большим шрифтом (и такого же цвета) – нейтральный атлет.

Также разрешено использовать цвета российского флага на форме в любых порядке и сочетании.

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