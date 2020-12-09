Гончаренко на вопрос об отставке: «Я же с вами. Моя работа – тренировать, а ваша – комментировать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко высказался после матча 19-го тура с (3:1).

– Очень много слухов и разговоров было относительно того, что вы можете покинуть команду даже в случае удачного результата сегодня. Вы можете опровергнуть это сейчас после этой победы?

– Могу сказать то же самое, что сказал перед игрой: моя работа – тренировать, а ваша работа – комментировать, распространять что-то и так далее. Я делаю свою работу.

– То есть вы остаетесь главным тренером ЦСКА?

– Ну, я же здесь, с вами.

– Если подводить итоги этой части сезона, вы идете на втором месте перед зимней паузой. Довольны ли тем, как сложилась эта часть сезона для ЦСКА?

– Да, достаточно хорошо в плане результата и командной структуры. Достаточно длинная такая часть, потому что мы все вышли из отпуска в конце мая, игры продолжались без подготовки и пауз, игры сборных, еврокубки.

На самом деле это очень тяжело, футболисты получили очень большую нагрузку. Наверное, это то, к чему надо стремиться, такому большому количеству игр, но пока мы к этому не привыкли, – сказал Гончаренко в эфире «Матч Премьер».

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