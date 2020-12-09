Генич об игромании: «Копил деньги, чтобы купить квартиру детям, но ничего не вышло. Сейчас почти завязал – точно близок к финишу»

Комментатор Константин Генич в интервью Sports.ru рассказал, как в свое время на его жизни сказалось увлечение ставками.

Дисклеймер: Давайте отнесемся к этим словам максимально серьезно. Он рассказывает о важной проблеме и советует всем быть аккуратнее. Ставки – это развлечение, а не способ заработка.

«Возможно, не совсем правильно так откровенно об этом рассказывать, но вдруг моя история станет хорошим уроком для остальных. Я проиграл очень много накопленных средств, которые откладывал на будущее своей семьи и своих детей.

Были хорошие хлебные года – и . Хотел купить квартиру детям, но ничего не вышло. Это не одна ставка, их много – я проигрывал, а оно накапливалось, накапливалось и накапливалось. Итогом стала проигранная сумма с шестью нулями.

Я ходил к психологу, чтобы меня от этой игровой зависимости избавили. Заплатил пять тысяч рублей за сеанс, но женщина меня вообще не поняла. Говорит: «Сходи в ЦУМ, купи детскую рулетку и поиграй». Даже к целителю ходил – он поколдовал и сказал: «Все, ты чист».

Я ставил, чтобы выиграть, чтобы денег заработать. Но это глупость, инфантильность. Это как проблема алкоголика, который никогда не признается, что он алкоголик. Видимо, надо дойти до какой-то низшей точки, чтобы самому себе сказать: «Все, брат, стопэ, ты лузер».

У меня все в порядке – дом есть, машина есть, семья ни в чем не нуждается. Только свободных денег на ставки нет. Я сейчас почти завязал со ставками и точно близок к финишу», – признался Генич.