«Спартак» может вернуть Промеса. Федун заинтересован («СЭ»)

Полузащитник может вернуться в , сообщает .

По информации источника, руководство «Спартака» рассматривает возможность подписания нидерландского хавбека.

Отмечается, что игрок недоволен своим статусом в «Аяксе» и хочет сменить клуб. Владелец «Спартака» считает, что возвращение Промеса – удачное вложение средств.

Подчеркивается, что недавний инцидент с 28-летний футболистом, в результате которого он оказался арестован по делу о нанесении ножевых ранений, может сыграть в пользу трансфера в «Спартак» и снизить потенциальную цену трансфера.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В этом сезоне он провел за «Аякс» 12 матчей в чемпионате Нидерландов и забил 5 мячей.

Промес освобожден из-под ареста. Экс-игрок «Спартака» остается подозреваемым по делу о нанесении ножевых ранений