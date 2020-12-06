«Спартак» не контактировал с Черчесовым

«Спартак» не связывался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по вопросу сотрудничества, сообщает журналист Василий Конов.

«Никаких контактов между «Спартаком» и Черчесовым не было. Сейчас данный союз не рассматривается», – написал Конов.

После вчерашнего матча 19-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1) главный тренер красно-белых объявил, что не продлит контракт с клубом. Срок действующего соглашения истекает летом 2021 года.

Черчесов играл за «Спартак», а с 2007 по 2008 год тренировал команду. Он возглавил сборную России в 2016 году.

«Самое трудное решение в карьере». Пресс-конференция, на которой Тедеско объявил, что уйдет из «Спартака»

Тедеско уходит из «Спартака», потому что хочет быть ближе к семье. Что о ней известно?