«Спартак» не контактировал с Черчесовым

«Спартак» не связывался с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым по вопросу сотрудничества, сообщает журналист Василий Конов.
«Никаких контактов между «Спартаком» и Черчесовым не было. Сейчас данный союз не рассматривается», – написал Конов.
После вчерашнего матча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (3:1) главный тренер красно-белых Доменико Тедеско объявил, что не продлит контракт с клубом. Срок действующего соглашения истекает летом 2021 года.
Черчесов играл за «Спартак», а с 2007 по 2008 год тренировал команду. Он возглавил сборную России в 2016 году.
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