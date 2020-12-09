 ,

«Спартак», вероятно, назначит тренера-иностранца после ухода Тедеско («СЭ»)

Теги Спартак премьер-лига Россия Андреас Хинкель отставки Доменико Тедеско Спорт-Экспресс Футбол

Руководство «Спартака» склоняется к тому, чтобы назначить на пост главного тренера иностранца после ухода Доменико Тедеско, сообщает «Спорт-Экспресс».

Накануне после поражения от «Зенита» (1:3) в матче РПЛ немецкий специалист объявил, что не будет продлевать с красно-белыми контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

По данным источника, Андреас Хинкель, помощник Тедеско, не останется в «Спартаке» после ухода Доменико.

«Спартак» раздавлен в Питере. Тедеско провалил игру и рассказал о непродлении контракта

Тедеско уходит из «Спартака», потому что хочет быть ближе к семье. Что о ней известно?

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья
,