«Спартак», вероятно, назначит тренера-иностранца после ухода Тедеско («СЭ»)

Руководство «Спартака» склоняется к тому, чтобы назначить на пост главного тренера иностранца после ухода , сообщает «Спорт-Экспресс».

Накануне после поражения от «Зенита» (1:3) в матче немецкий специалист объявил, что не будет продлевать с красно-белыми контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

По данным источника, , помощник Тедеско, не останется в «Спартаке» после ухода Доменико.

«Спартак» раздавлен в Питере. Тедеско провалил игру и рассказал о непродлении контракта

Тедеско уходит из «Спартака», потому что хочет быть ближе к семье. Что о ней известно?