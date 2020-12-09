«Спартак», вероятно, назначит тренера-иностранца после ухода Тедеско («СЭ»)

Руководство «Спартака» склоняется к тому, чтобы назначить на пост главного тренера иностранца после ухода Доменико Тедеско, сообщает «Спорт-Экспресс».
Накануне после поражения от «Зенита» (1:3) в матче РПЛ немецкий специалист объявил, что не будет продлевать с красно-белыми контракт, рассчитанный до лета 2021 года.
По данным источника, Андреас Хинкель, помощник Тедеско, не останется в «Спартаке» после ухода Доменико.
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Тедеско уходит из «Спартака», потому что хочет быть ближе к семье. Что о ней известно?