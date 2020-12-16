CAS запретил Владимиру Путину в ближайшие два года посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры

Спортивный арбитражный суд ( ) запретил президенту России Владимиру Путину в ближайшие два года посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры.

Это – часть наказания для России за изменения в базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

В решении CAS говорится, что запрет на посещение крупных турниров распространяется на все правительство России: министров и их заместителей, премьер-министра и его заместителей, депутатов государственной думы, а также президента.

Также посещение турниров запрещено для глав и заместителей государственных организаций, всей администрации президента и сотрудников Следственного комитета России.

Исключения могут быть только в трех случаях:

– если любого из вышеупомянутых лично пригласит президент или премьер-министр страны, в которой будет проходить турнир;

– если представитель правительства России является членом Международного олимпийского комитета (МОК) или Международного паралимпийского комитета (МПК).

– если этот представитель сам является спортсменом-участником турнира, либо одним из членов команды (например, тренером).

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