«Локомотив» проиграл «Химкам» (2:3), дважды ведя в счете и пропустив на 93-й минуте

В 19-м туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Химкам» (2:3).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Локо» дважды вел в счете, однако пропустил на 85-й и 93-й минутах и проиграл.
Это третье поражение «Локомотива» подряд: ранее москвичи проиграли «Баварии» (0:2) и «Краснодару» (0:5).
- Дата проведения
- 17 декабря, 18.00, «Арена Химки»
- Голы:
- 0:1 – 15 Крыховяк, 1:1 – 26, пенальти Корян, 1:2 – 37 Серкейра, 2:2 – 85 Кухарчук, 3:2 – 90 Долгов.
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Химки –
Лантратов, Данилкин, Филин, Логашов, Тихий, Трошечкин, Могилевец, Кухарчук, Корян (Долгов, 65), Конате, Дядюн (Тихонов, 65).
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Локомотив –
Коченков, Рыбус, Серкейра, Райкович, Игнатьев (Рыбчинский, 80), Куликов, Крыховяк, Магкеев (Камано, 89), Миранчук, Живоглядов, Лисакович (Эдер, 76).