«Локомотив» проиграл «Химкам» (2:3), дважды ведя в счете и пропустив на 93-й минуте

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В 19-м туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Химкам» (2:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локо» дважды вел в счете, однако пропустил на 85-й и 93-й минутах и проиграл.

Это третье поражение «Локомотива» подряд: ранее москвичи проиграли «Баварии» (0:2) и «Краснодару» (0:5).

Химки – Локомотив 3:2 (1:2, 2:0)
Дата проведения
17 декабря, 18.00, «Арена Химки»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 15 Крыховяк, 1:1 – 26, пенальти Корян, 1:2 – 37 Серкейра, 2:2 – 85 Кухарчук, 3:2 – 90 Долгов.
ХимкиЛантратов, Данилкин, Филин, Логашов, Тихий, Трошечкин, Могилевец, Кухарчук, Корян (Долгов, 65), Конате, Дядюн (Тихонов, 65).
ЛокомотивКоченков, Рыбус, Серкейра, Райкович, Игнатьев (Рыбчинский, 80), Куликов, Крыховяк, Магкеев (Камано, 89), Миранчук, Живоглядов, Лисакович (Эдер, 76).
Предупреждения:
Корян (44), Куликов (57), Райкович (83).

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