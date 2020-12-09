«Локомотив» проиграл «Химкам» (2:3), дважды ведя в счете и пропустив на 93-й минуте

В 19-м туре РПЛ «Локомотив» проиграл «Химкам» (2:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Локо» дважды вел в счете, однако пропустил на 85-й и 93-й минутах и проиграл.

Это третье поражение «Локомотива» подряд: ранее москвичи проиграли «Баварии» (0:2) и «Краснодару» (0:5).

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